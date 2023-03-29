В Роскачестве усомнились в безопасности аналогов Coca-Cola и Pepsi

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Специалисты Роскачества начали проверку аналогов Coca-Cola и Pepsi, которые продаются в России после ухода оригинальных брендов. Как пишут «Известия», потребители все чаще стали жаловаться на вкус этих напитков.

По словам главы организации Максима Протасова, около 28% покупателей жалуются на наличие химического привкуса, а 25% — на слишком сладкий вкус. Цель проверки — определить, насколько российский продукт соответствует иностранному аналогу.

Аналоги Coca-Cola и Pepsi производят российские предприятия, а также завозят из Казахстана, Ирана и других стран. В 2022 году компании Coca-Cola и Pepsi объявили о приостановке работы в России на фоне спецоперации. В связи с этим Минсельхоз отказался ввозить продукцию этих компаний через параллельный импорт. Аналоги напитков начали выпускать российские производители, включая российскую структуру пивоваренной компании Heineken.

Ранее сообщалось, что напитки Pepsi производства PepsiCo вернутся в Россию. Используемые для производства ингредиенты и вкус останутся теми же, но выпускаться продукт будет под брендом Evervess. Данная марка уже давно представлена в кафе и ресторанах быстрого питания. Напиток с новым названием Evervess-Cola поступил в продажу в России в марте этого года.