Pepsi обрадовал поклонников возможным возвращением под новым брендом Mash: оригинальные напитки Pepsi вернутся в Россию под брендом Evervess

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Напитки Pepsi производства PepsiCo вернутся в Россию, сообщил Telegram-канал Mash. Отмечается, что используемые для производства ингредиенты и вкус останутся теми же, но выпускаться продукт будет под брендом Evervess.

Оригинальная Pepsi все же возвращается в Россию. Без параллельного импорта. Рецепт и вкус — те же, название — другое, — говорится в сообщении.

Данная марка уже давно представлена в кафе и ресторанах быстрого питания. По данным источника, напиток с новым названием Evervess-Cola поступит в продажу в России в марте этого года.

В сентябре прошлого года PepsiCo заявила о полном прекращении производства напитков Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России. Корпорация решила остановить производство спустя шесть месяцев после объявления о приостановке продаж газировки на территории РФ.

В августе конкурирующая с PepsiCo фирма Coca-Cola HBC подсчитала потери после ухода из России: они превысили $195 млн. Чистая прибыль компании снизилась на 34%, до €153 млн за первые шесть месяцев этого года.