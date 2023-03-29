В России начались учения РВСН с комплексами «Ярс» В России начались командно-штабные учения РВСН с комплексами «Ярс»

Фото: Министерство обороны РФ

Командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения с комплексами «Ярс» начались в России, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. В учениях принимает участие более трёх тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.

Согласно плану подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2023 год, комиссия командования РВСН проводит контрольную комплексную проверку Омского ракетного объединения, а также командно-штабное учение с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Ярс». Комиссия командования РВСН проверит координацию действий военнослужащих при выполнении задач.

Во время учений «Ярсы» проведут маневры в трех регионах России. Кроме того, ракетчики в сотрудничестве с соединениями Центрального военного округа и ВКС РФ отработают маскировку ракетных комплексов и противодействие современным средствам воздушной разведки, включая различные беспилотные летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что Польша совместно с союзниками по блоку НАТО проведет военные учения в населенном пункте Вистула Спит, который находится близ границы с Калининградской областью России. В учениях примут участие сухопутные и инженерные войска, подразделения военно-морского флота Польши. Прочие страны НАТО представит одна батальоно-тактическая группировка. Всего в учениях должны принять участие порядка 2500 военнослужащих. Планируется задействовать около 500 единиц техники и вооружения.