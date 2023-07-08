В России могут вернуть внеплановые проверки производителей алкоголя Росалкогольрегулирование поддержало идею ГД об отмене моратория на проверки алкопроизводств

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Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) поддерживает идею об отмене моратория на внеплановые проверки производителей спиртных напитков, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главы ведомства Игоря Алешина в Минэкономразвития. Инициатива возврата проверок принадлежит руководителю думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову и депутату Яне Лантратовой.

Росалкогольрегулирование поддерживает инициативу по необходимости отмены моратория на внеплановые проверки и другие контрольные (надзорные) мероприятия в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, — цитирует агентство письмо Алешина.

В письме также отмечается, что ведомство считает нецелесообразным введение госмонополии на производство и оборот этилового спирта, поскольку это потребует значительного количества бюджетных средств на покупку государством контрольного пакета акций организаций.

Парламентарии предложили отменить мораторий на проверки на фоне участившихся случаев отравления граждан суррогатным алкоголем. В частности, в поволжских регионах более ста человек отравились напитком «Мистер Сидр», в составе которого был обнаружен метиловый спирт. Из них около 40 скончались.