Выросло количество случаев отравления сидром в Ульяновской области Число случаев отравления сидром в Ульяновской области выросло до 68

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общее число случаев отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 68, умер 21 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона. Ранее ведомство сообщало о 67 пострадавших и 21 погибшем.

Общее число случаев — 68, из них 21 человек умер, — говорится в заявлении.

8 июня Роспотребнадзор сообщил, что по всей стране изъято более 70 тысяч литров потенциально опасного напитка самарского производства. Продукцию выявили в Астраханской, Курганской, Владимирской, Рязанской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях, в Удмуртии, Крыму, Мордовии, Чувашии, Коми, Марий Эл, Башкирии и Пермском крае. Глава ведомства Анна Попова поручила изымать «Мистер Сидр» по всей стране.

Представитель МВД Ирина Волк ранее заявила, что «Мистер Сидр» был сделан из жидкости, украденной со склада полиции в Самарской области. По ее словам, изъятая партия контрафактного сырья хранилась на складе с 2012 года.

По данным Минздрава России, на 9 июня всего в России число пострадавших от отравления суррогатным алкоголем достигло 101 человека, погибли 33 человека.