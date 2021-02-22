В России могут ограничить дивиденды для вредящих природе компаний

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила доработать поправки в законодательство «в части обеспечения исполнения собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации причинённого вреда окружающей среде». Выполнить работу необходимо до 1 марта.
В поправках необходимо предусмотреть механизм ограничения на выплату дивидендов. Разработкой займутся министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, Минпромторг, Минэкономразвития и другие профильные ведомства.
Соответствующая информация содержится в протоколе по итогам совещания у Абрамченко, которое состоялось 3 февраля,
Как писал NEWS.ru, ранее Абрамченко сообщила, что проект Ростеха по строительству десятков заводов по сжиганию мусора и выработке ими дорогой электроэнергии правительство поддерживать не будет. Она напомнила, что к 2030 году в России должны добиться сортировки всего объёма ТКО, а объём отходов, отправляемых на полигоны, нужно снизить в два раза.