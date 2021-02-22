В России могут ограничить дивиденды для вредящих природе компаний

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В Москве за сутки выявлено 1417 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 970 755, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Из числа ранее заболевших за минувшие 24 часа умерли 43 пациента. Всего скончались 14 874 жителя Москвы. Выписанных из больниц за сутки вновь оказалось больше, чем новых пациентов, — 1719....