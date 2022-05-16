В Роснедрах рассказали о проблемах с новыми шельфовыми месторождениями Глава Роснедр Петров: освоению шельфовых месторождений в РФ мешает отсутствие российских технологий

Большая буровая платформа / Фото shutterstock.com

Успешно осваивать месторождения нефти и газа на российском шельфе мешает отсутствие в этой сфере отечественных технологий, заявил руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Петров в интервью «Интерфаксу». По его словам, в нынешних условиях множество месторождений остаются не более чем ресурсной базой.

В Баренцевом и Карском морях много хороших месторождений, но в отсутствие технологий они остаются просто ресурсной базой. Однако для государства очень важно смотреть в будущее, продолжать освоение шельфа, заниматься развитием технологий разведки и добычи на шельфе арктических морей, — сказал Петров.

Накануне глава российского правительства Михаил Мишустин заявил на совещании по бюджетной политике, что доходы российского бюджета с начала года существенно выросли. По его словам, в основном это произошло за счёт резкого роста нефтегазовых поступлений. Это позволило увеличить резервный фонд почти на 1,5 трлн рублей.

Тем временем несколько стран — членов Евросоюза предложили отложить эмбарго на российскую нефть из-за сопротивления Венгрии. Таким образом, Европа сможет ввести остальные рестрикции из шестого пакета антироссийских санкций, однако некоторые дипломаты обеспокоены, что решение о временном переносе эмбарго может быть воспринято как слабость.