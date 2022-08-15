В Роскосмосе предложили проверить ядерный щит России «на прочность» Глава Роскосмоса Борисов предложил проверить ядерный щит России «на прочность»

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов в шутливой манере предложил желающим проверить ядерный щит России «на прочность» после вопроса корреспондента о том, насколько прочен щит, который обеспечивает российская госкорпорация, сообщает Telegram-канала Zvezdanews. Борисов приехал на открытие Международного военно-технического форума «Армия-2022», который проходит с 15 по 21 августа.

Пусть попробует кто-нибудь проверить его на прочность, — ответил Борисов.

15 августа в рамках форума ракетно-космическая корпорация «Энергия», входящая в состав Роскосмоса, впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции. На инсталляции виден пристыкованный перспективный корабль «Орел».

Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Борисов объявил о решении выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года. Он отметил, что основным приоритетом в пилотируемой космонавтике будет создание российской орбитальной станции и дальнейшее обеспечение отечественной экономики необходимыми космическими услугами.