В РФ ответили на шутку Елизаветы II о преследовании русских

https://static.news.ru/photo/98cb9664-9302-11eb-bfc6-96000091f725_660.jpg Королева Елизавета II Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-начальник Дальней авиации генерал Михаил Опарин ответил на шутку британской королевы Елизаветы II о преследовании русских. Он заметил, что британским ВВС было бы не до смеха, знай они настоящую задачу российских лётчиков, сообщает РИА Новости.

Когда нас брали на сопровождение британские самолёты, мы испытывали только чувство морального удовлетворения, — отметил Опарин.

Генерал отметил, что лётчики чувствовали себя во время этого сопровождения достаточно комфортно. Кроме того, у них и была поставлена задача, чтобы британские ВВС начали их преследовать.

Чтобы они вышли и нас сопровождали, было нашей задачей номер один, — добавил Опарин.

Ранее NEWS.ru писал, что королева Елизавета II впервые за последние пять месяцев появилась на публике за стенами Виндзорского замка в среду, колко пошутив о холодных отношениях Великобритании с Россией. Во время посещения мемориала на юго-востоке Англии королева спросила у офицера королевских ВВС, отправлены ли реактивные самолёты «преследовать русских».