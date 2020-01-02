В Амурской области усилили санитарный контроль на пунктах пропуска через государственную границу из-за вспышки пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань.
Как
По предварительным данным, с начала декабря 2019 года в городе Ухань зафиксированы 27 случаев вирусной пневмонии. Семь пациентов находятся в крайне тяжёлом состоянии. Очагом инфекции стал рынок морепродуктов. Проводится дезинфекция местности. Точную причину распространения заболевания пока сказать не могут, писал NEWS.ru.
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