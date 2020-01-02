https://static.news.ru/photo/8f5a7b72-2d41-11ea-94f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В Амурской области усилили санитарный контроль на пунктах пропуска через государственную границу из-за вспышки пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань.

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, выезжающих туристов предупреждают о профилактических мерах защиты от вируса. Также планируется усилить контроль со стороны российских медиков при обращении больных с признаками ОРВИ и гриппа.

По предварительным данным, с начала декабря 2019 года в городе Ухань зафиксированы 27 случаев вирусной пневмонии. Семь пациентов находятся в крайне тяжёлом состоянии. Очагом инфекции стал рынок морепродуктов. Проводится дезинфекция местности. Точную причину распространения заболевания пока сказать не могут, писал NEWS.ru.