В полицию доставили 11 участников незаконной акции у МГУ

За участие в несанкционированной акции в отделение полиции по обслуживанию МГУ были доставлены одиннадцать человек. Об этом рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.
По словам Мельникова, к настоящему времени в отделении полиции
В воскресенье возле здания МГУ депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов проводил встречу с избирателями против принятого закона о просветительской деятельности.
В настоящее время в столице введены ограничения на проведение массовых мероприятий, включая митинги и шествия, из-за пандемии коронавируса.