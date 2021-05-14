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В полицию доставили 11 участников незаконной акции у МГУ

22:02, 16 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За участие в несанкционированной акции в отделение полиции по обслуживанию МГУ были доставлены одиннадцать человек. Об этом рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

По словам Мельникова, к настоящему времени в отделении полиции остаются шесть человек, однако в ближайшее время их должны отпустить, на ночь в полиции никто не останется.

В воскресенье возле здания МГУ депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов проводил встречу с избирателями против принятого закона о просветительской деятельности.

В настоящее время в столице введены ограничения на проведение массовых мероприятий, включая митинги и шествия, из-за пандемии коронавируса.

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