В полицию доставили 11 участников незаконной акции у МГУ

https://static.news.ru/photo/387eb5c0-191e-11ea-9aee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За участие в несанкционированной акции в отделение полиции по обслуживанию МГУ были доставлены одиннадцать человек. Об этом рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

По словам Мельникова, к настоящему времени в отделении полиции остаются шесть человек, однако в ближайшее время их должны отпустить, на ночь в полиции никто не останется.

В воскресенье возле здания МГУ депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов проводил встречу с избирателями против принятого закона о просветительской деятельности.

В настоящее время в столице введены ограничения на проведение массовых мероприятий, включая митинги и шествия, из-за пандемии коронавируса.