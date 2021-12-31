В Петербурге ввели QR-коды для посещения торговых центров и общепита

QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли ввели в Санкт-Петербурге со 2 января. В список не попали аптеки, продовольственные и магазины с товарами первой необходимости, говорится в постановлении городского правительства, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Губернатор Александр Беглов подписал изменения в документ от марта 2020 года. В нём отмечается, что также посещать общепит могут лишь люди, завершившие вакцинацию, перенёсшие заболевание либо имеющие медотвод.

Ограничения в Санкт-Петербурге пытались ввести сначала с 1 декабря, затем — с 27-го.

Для объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания) начало действия аналогичного условия также переносится на 2 января, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее стало известно, что проверять QR-коды при входе в торговые центры у россиян нужно не на улице, а в помещении, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров. По его мнению, даже если входная группа в ТЦ не предусмотрена, человек должен сначала зайти внутрь здания, а уже после предъявить QR-код. Он пояснил, что требования к проверке в разных регионах РФ могут быть разные.