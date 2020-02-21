https://static.news.ru/photo/2ec50c86-54b1-11ea-9ef0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kerstin Langenberger/imageBROKER.com/Global Look Press

Осло не нарушает договор о Шпицбергене. Об этом заявили представители Минобороны и МИД Норвегии.

Норвегия проводит последовательную и предсказуемую политику, которая полностью соответствует договору о Шпицбергене, — заявила представитель МИД Норвегии Сири Свендсен.

Глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, в свою очередь подчеркнул, что Шпицберген является норвежской территорией. Он добавил, что у России нет никаких преференций в вопросе обсуждения проблем архипелага с Норвегией, сообщает ТАСС.

В отношении того, кто становится стороной договора, будет использоваться равноправный подход, — заявил Бакке-Йенсен.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Норвегия фактически нарушает положения договора о Шпицбергене и не хочет проводить двусторонние консультации по архипелагу.

Как писал NEWS.ru, Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену из-за вынесения участков, расположенных за пределами действия соглашения, на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов. В Осло заявили, что положения договора распространяются только на сухопутные территории.