https://static.news.ru/photo/6e33f052-4aad-11ea-bfc3-fa163e074e61_660.jpg Шпицберген Фото: Olaf Krüger/imageBROKER.com/Global Look Press

Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене, заявили в посольстве России в Норвегии.

По мнению российской стороны, распространённом на официальной странице дипмиссии в Facebook, Норвегия нарушает свои обязательства по этому договору, вынося участки, расположенные в пределах действия договора, «на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа».

Российская сторона настоятельно призывает норвежскую сторону привести проводимую в отношении регулирования деятельности в районе действия Договора политику Норвегии в соответствие с её международными обязательствами, — заявили в посольстве.

При этом Москва не ставит под вопрос норвежский суверенитет над архипелагом, но напоминает, что Шпицберген — не исконная территория королевства. Архипелаг получен по условиям Договора о Свальбарде, заключённого в 1920 году в Париже, и Россия, как и Норвегия, имеют на островах равные права на хозяйственную деятельность.

Ранее NEWS.ru сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров направил послание своему норвежскому коллеге Ине Эриксен Сёрейде по случаю 100-летия подписания договора об архипелаге и предложил провести двусторонние консультации для устранения ограничений деятельности российских организаций на Шпицбергене.