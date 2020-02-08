Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене, заявили в посольстве России в Норвегии.
По мнению российской стороны, распространённом на официальной
Российская сторона настоятельно призывает норвежскую сторону привести проводимую в отношении регулирования деятельности в районе действия Договора политику Норвегии в соответствие с её международными обязательствами, — заявили в посольстве.
При этом Москва не ставит под вопрос норвежский суверенитет над архипелагом, но напоминает, что Шпицберген — не исконная территория королевства. Архипелаг получен по условиям Договора о Свальбарде, заключённого в 1920 году в Париже, и Россия, как и Норвегия, имеют на островах равные права на хозяйственную деятельность.
Ранее NEWS.ru сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров направил послание своему норвежскому коллеге Ине Эриксен Сёрейде по случаю 100-летия подписания договора об архипелаге и предложил провести двусторонние консультации для устранения ограничений деятельности российских организаций на Шпицбергене.
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