https://static.news.ru/photo/be37eaf6-4759-11ea-90d6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил послание своему норвежскому коллеге Ине Эриксен Сёрейде по случаю 100-летия подписания договора об архипелаге и предложил провести двусторонние консультации для устранения ограничений деятельности российских организаций на Шпицбергене. Сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

В послании Лавров отметил, что на Смоленской площади озабочены ситуацией со структурами РФ на норвежском архипелаге.

Речь идёт о запрете на использование российского вертолёта, неправомерность установленной Норвегией рыбоохранной зоны, а также расширение природоохранных зон, ограничивающих экономическую активность на Шпицбергене. МИД РФ также не устраивает «направленный исключительно против наших граждан порядок депортации с архипелага».

Признав норвежский суверенитет над Шпицбергеном, договор гарантировал права и законные интересы других государств-участников этого международного соглашения, включая Россию, — сказано в послании.

Российский министр при этом настроен оптимистично и ожидает позитивного ответа от Сёрейде. Лавров отметил, что на Шпицбергене активно развивается наука и образование, а угледобыча является уже много лет основой хозяйственной деятельности.

Как писал NEWS.ru, ранее Лавров обсудил по телефону с турецким коллегой ситуацию в сирийской провинции Идлиб.