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Россия

В Москве выпало рекордное количество осадков

20:23, 08 мая 2021

За 12 часов в столице выпало около 30 миллиметров осадков. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Метеобюро Москвы. 

Неназванный представитель учреждения заявил агентству, что, по предварительным данным, за день в городе выпало почти 60% месячной нормы осадков. Как правило, в мае их количество составляет 51 мм.

Синоптики отмечают, что дожди прекратятся в столичном регионе утром 9 мая. 

По информации Гидрометцентра России, в субботу количество осадков достигло максимума за 70 лет метеонаблюдений. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году.

Между тем в пресс-службе ГУ МЧС России по столице сообщили, что в Москве ожидается сильный дождь до конца субботы. 

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что в День Победы, 9 мая, жителей центральной части Европейской России ожидает потепление. Погода будет улучшаться буквально по часам, к вечеру температура воздуха будет совсем комфортной. В Москве ожидается облачная погода с небольшими дождями. По его словам, температура днём будет держаться в пределах 11–16 градусов тепла.

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