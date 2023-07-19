В Москве вторые сутки льет дождь: фото сломанных зонтов и промокших людей

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва вторые сути переживает сильнейший ливень, который обрушивается на разные районы города. Грозовой фронт передвигался с запада на восток. За 24 часа выпало около 24 мм осадков при месячной норме 94 мм.

По сообщению оперативных служб, в Москве принято около 50 сообщений о повреждении автомобилей из-за падения деревьев, затопления или других эксцессов. Упало как минимум 57 деревьев.

Из-за непогоды закрыты Московский зоопарк, Парк Горького и парк «Сокольники». А Дептранс рекомендовал водителям пересесть на метро из-за пробок.

Последствия ливня в Москве — в фотогалерее NEWS.ru



