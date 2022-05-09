В Москве на Красной площади начался парад Победы

Традиционный военный парад в честь дня Победы / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

На Красной площади в Москве начался военный парад в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Под мелодию «Священной войны» на главную площадь столицы торжественно вынесли Государственный флаг России и Знамя Победы — боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии.

Парадом командует главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны Сергей Шойгу.

Всего по Красной площади промаршируют 11 тысяч военнослужащих, пройдёт 131 единица военной техники. В пешей колонне примут участие 33 парадных расчёта.

Откроют прохождение пешей колонны роты барабанщиков и почётного караула. Затем по брусчатке пройдут слушатели и курсанты военно-учебных заведений российских силовых ведомств, офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Замыкает колонну парадный расчёт курсантов Московского высшего общевойскового командного училища.

Однако зрители парада в этом году не увидят воздушную часть: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что её отменили из-за погодных условий.