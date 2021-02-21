В Москве к полуночи выпадет до четырёх сантиметров снега

https://static.news.ru/photo/be3c4e24-744a-11eb-899c-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Синоптики составили уточнённый прогноз и сообщили, что к полуночи 21 февраля в столице выпадет до четырёх сантиметров снега. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

В 16:00 коммунальная техника приступит к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололёдной обработкой, — рассказали в пресс-службе.

В мэрии также обратились к водителям. Автомобилистов призывают быть осторожнее на дорогах и не превышать скоростной режим. Кроме того, водителей просят относиться с пониманием к присутствию снегоуборочной техники на дорогах и не чинить ей препятствий.

Ранее NEWS.ru писал, что ночь на 23 февраля в столице ожидается рекордно холодной. Синоптики утверждают, что такого в Московском регионе не было уже 65 лет. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.