В Москве впервые за 65 лет ожидаются трескучие морозы

https://static.news.ru/photo/ef2a3288-7424-11eb-8058-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ночь на 23 февраля в столице ожидается рекордно холодной. Синоптики утверждают, что такого в Московском регионе не было уже 65 лет. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

День защитника Отечества в этом году выдастся на редкость морозным. Так, например, в Москве ночью ударят трескучие морозы до минус 25–27 градусов, по области — минус 25–30, на востоке местами до минус 33, днём в столице не выше минус 14–16, в Подмосковье — минус 13–18, — объяснил Тишковец, слова которого приводит РИА Новости.

Эксперт уточнил, что такая температура ниже многолетней нормы на 13–15 градусов и случалась 23 февраля реже одного раза в полвека.

Ранее синоптики рассказали, что в воскресенье, 21 февраля, в Москве ожидается до 7 градусов мороза и снег.

Как писал NEWS.ru, в первые дни после праздников в Москве снова ожидаются обильные снегопады. 24–25 февраля в столице может выпасть ещё до 7 см снега, а в Подмосковье снежный покров может вырасти на 10 см. Наиболее обильные осадки в виде снега ожидаются во вторник, 24 февраля. На следующий день количество выпавшего снега будет постепенно снижаться.