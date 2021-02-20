В воскресенье в Москве ожидается снег и минус 7 градусов

https://static.news.ru/photo/ca2c083a-7406-11eb-8887-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В воскресенье, 21 февраля, в Москве ожидается до 7 градусов мороза и снег. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днём температура воздуха в столице составит от минус 7 до минус 5 градусов. Облачно, возможны снег и местами гололедица. Ночью в Москве минус 13–15 градусов.

Ветер южный, скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 752 миллиметров ртутного столба.

В первые дни после праздников в Москве снова ожидаются обильные снегопады. 24–25 февраля в столице может выпасть ещё до 7 см снега, а в Подмосковье снежный покров может вырасти на 10 см. Наиболее обильные осадки в виде снега ожидаются во вторник, 24 февраля. На следующий день количество выпавшего снега будет постепенно снижаться.

Ранее NEWS.ru писал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об аномальных холодах по всей России. Он уточнил, что в некоторых частях страны морозную погоду обеспечивает антициклон, а где-то — затоки холодного воздуха. Но в результате по всей стране будет холодно.