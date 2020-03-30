В воскресенье указами мэра Москвы и губернатора Московской области были введены региональные меры по полной изоляции жителей. В частности, выходить из дома теперь можно только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездки на работу, покупок в магазине или аптеке, выгула домашних животных и выноса мусора.
Как заявил столичный градоначальник Сергей Собянин, в ближайшие дни покидать жилище будет разрешено при наличии спецпропуска, а к концу недели могут создать информационную систему для полного отслеживания перемещения людей.
В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин позитивно оценил внедрённые в Москве и Подмосковье меры, и призвал другие регионы проработать аналогичные ограничения на своей территории. Уже известно, что режим полной изоляции вводят власти Якутии, Татарстана, Вологодской, Мурманской, Липецкой и Калининградской областей.
Однако отследить перемещение людей техническими способами не получится даже в высокотехнологичной Москве отметил в беседе с NEWS.ru эксперт по информационной безопасности Ян Браницкий. В том числе, в этом не помогут ни установленные камеры, ни возможность наблюдения по геолокации.
Чтобы камера кого-то обнаружила, этот кто-то уже должен быть внесён в базу данных. Население Москвы, которое зарегистрировано постоянно, ну... десять миллионов человек. Мы можем утверждать, что все десять миллионов занесены? Геолокация...а если я вышел без телефона? А если я вышел не со своим телефоном, а с телефоном жены? Если я вышел с телефоном своего друга, то друга накажут вместо меня? Мне кажется, что это попахивает некоторым абсурдом, потому что технической возможности отследить местонахождение и соблюдение каких-либо правил геолокации, выхода за какую-то определённую зону 12 миллионов человек нереально.
Режим самоизоляции держится исключительно на сознательности граждан, подчеркнул Браницкий. По его словам, не удастся проследить выход из дома и с помощью полицейских. При этом в регионах ситуация может быть ещё более неконтролируемой. Ведь там, в частности, отсутствуют средства на создание систем слежения.
Москва — один из самых высокотехнологичных и организованных регионов. Где огромный бюджет, где, может быть, граждане посознательнее. Сомнительно, что в условном каком-то регионе вдруг там что-то организуют. Наверное, там при желании на вилы поднимут губернатора какого-нибудь. Какие там технические возможности? Там народ получает зарплату в 15 тысяч рублей, а его тут ещё чем-то ограничивают. Следить за людьми — это прерогатива Москвы, Санкт-Петербурга, не более, — добавил эксперт.
Проконтролировать соблюдение режима полной изоляции получится только с помощью армии: сил полиции и Росгвардии для этого недостаточно, полагает полковник милиции в отставке Евгений Черноусов. При этом нужно разделить территорию Москвы и других поражённых коронавирусом городов на сектора ответственности.
Не охватить ни полиции, ни Росгвардии, это точно могу сказать. Воинские подразделения чем отличаются? Они мобильны, у них свои полевые кухни, палатки. Они могут разместиться везде. Если мы это не задействуем, это будет половинчатое решение.
Он добавил NEWS.ru, что наказание за неуважительный выход из дома должно ужесточаться с каждым нарушением и доходить вплоть до уголовной ответственности. Угроза последней способна эффективно понудить людей находиться дома.
Тем временем в правительстве сообщили об ужесточении наказания за нарушение карантина. Как следует из соответствующих поправок в КоАП, предполагается штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Если же проступок повлёк заражение и смерть другого человека, то штраф составит от 150 до 300 тысяч рублей.
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