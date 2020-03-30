В воскресенье указами мэра Москвы и губернатора Московской области были введены региональные меры по полной изоляции жителей. В частности, выходить из дома теперь можно только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездки на работу, покупок в магазине или аптеке, выгула домашних животных и выноса мусора.

Как заявил столичный градоначальник Сергей Собянин, в ближайшие дни покидать жилище будет разрешено при наличии спецпропуска, а к концу недели могут создать информационную систему для полного отслеживания перемещения людей.

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин позитивно оценил внедрённые в Москве и Подмосковье меры, и призвал другие регионы проработать аналогичные ограничения на своей территории. Уже известно, что режим полной изоляции вводят власти Якутии, Татарстана, Вологодской, Мурманской, Липецкой и Калининградской областей.

Однако отследить перемещение людей техническими способами не получится даже в высокотехнологичной Москве отметил в беседе с NEWS.ru эксперт по информационной безопасности Ян Браницкий. В том числе, в этом не помогут ни установленные камеры, ни возможность наблюдения по геолокации.

Чтобы камера кого-то обнаружила, этот кто-то уже должен быть внесён в базу данных. Население Москвы, которое зарегистрировано постоянно, ну... десять миллионов человек. Мы можем утверждать, что все десять миллионов занесены? Геолокация...а если я вышел без телефона? А если я вышел не со своим телефоном, а с телефоном жены? Если я вышел с телефоном своего друга, то друга накажут вместо меня? Мне кажется, что это попахивает некоторым абсурдом, потому что технической возможности отследить местонахождение и соблюдение каких-либо правил геолокации, выхода за какую-то определённую зону 12 миллионов человек нереально. Ян Браницкий эксперт по информационной безопасности эксперт по информационной безопасности

Режим самоизоляции держится исключительно на сознательности граждан, подчеркнул Браницкий. По его словам, не удастся проследить выход из дома и с помощью полицейских. При этом в регионах ситуация может быть ещё более неконтролируемой. Ведь там, в частности, отсутствуют средства на создание систем слежения.

Москва — один из самых высокотехнологичных и организованных регионов. Где огромный бюджет, где, может быть, граждане посознательнее. Сомнительно, что в условном каком-то регионе вдруг там что-то организуют. Наверное, там при желании на вилы поднимут губернатора какого-нибудь. Какие там технические возможности? Там народ получает зарплату в 15 тысяч рублей, а его тут ещё чем-то ограничивают. Следить за людьми — это прерогатива Москвы, Санкт-Петербурга, не более, — добавил эксперт.

Проконтролировать соблюдение режима полной изоляции получится только с помощью армии: сил полиции и Росгвардии для этого недостаточно, полагает полковник милиции в отставке Евгений Черноусов. При этом нужно разделить территорию Москвы и других поражённых коронавирусом городов на сектора ответственности.

Не охватить ни полиции, ни Росгвардии, это точно могу сказать. Воинские подразделения чем отличаются? Они мобильны, у них свои полевые кухни, палатки. Они могут разместиться везде. Если мы это не задействуем, это будет половинчатое решение. Евгений Черноусов бывший руководитель центрального аппарата МВД, полковник бывший руководитель центрального аппарата МВД, полковник

Он добавил NEWS.ru, что наказание за неуважительный выход из дома должно ужесточаться с каждым нарушением и доходить вплоть до уголовной ответственности. Угроза последней способна эффективно понудить людей находиться дома.

Тем временем в правительстве сообщили об ужесточении наказания за нарушение карантина. Как следует из соответствующих поправок в КоАП, предполагается штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Если же проступок повлёк заражение и смерть другого человека, то штраф составит от 150 до 300 тысяч рублей.