Минсельхоз оценил ситуацию на российском рынке сахара

https://static.news.ru/photo/36f2b56e-85a9-11eb-9f38-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация на российском рынке сахара стабильная, скачкообразного роста цен в этом году не ожидается. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства России.

Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает скачкообразного роста цен на сахар в 2021 году, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения министерства.

Ранее компания «Русагро» в своём отчёте указала, что небольшой урожай сахарной свёклы на фоне увеличившегося спроса привёл к росту оптовых цен на 78% в четвёртом квартале 2020 года. Это может повлечь за собой рост стоимости сахара в рознице, считают эксперты.

В прошлом году площади посева сахарной свёклы сократились на 19%, а из-за летней засухи её урожайность упала на 25%. В результате производство сахара сократилось на треть: в сезоне 2020–2021 года российские заводы произведут, по оценке Института конъюнктуры аграрного рынка, 5,2 млн тонн сахара, тогда как в предыдущем сезоне произвели 7,9 млн тонн.

Как сообщал NEWS.ru, 9 марта правительство распорядилось ввести в стране постоянный мониторинг цен. Следить за ценами поручено профильным министерствам и ведомствам. За каждым из них закреплена определённая группа товаров и услуг, за которые они назначены ответственными.