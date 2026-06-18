В Минобороны раскрыли, зачем Белоусов посетил группировку «Север» Минобороны: Белоусов посетил с рабочим визитом группировку войск «Север»

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил с рабочим визитом группировку войск «Север», где заслушал доклады командования о ситуации на фронте, сообщили в Министерстве обороны РФ в МАКСе. На командном пункте глава ведомства получил информацию от командующего группировкой и офицеров штаба.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки проинспектировал группировку войск «Север». На командном пункте министр заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба о текущей обстановке, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что глава ведомства направил поздравление командирам и личному составу двух мотострелковых бригад в связи с освобождением села Рай-Александровка в ДНР. Министр отметил, что в тяжелых сражениях на Славянском направлении бойцы этих частей проявляют мужество и самопожертвование.

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что Белоусов занял пост министра обороны в том числе благодаря своему послужному списку на различных должностях. По словам главы государства, этот опыт напрямую связан с высокотехнологичными секторами экономики.