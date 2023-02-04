В Минобороны Франции назвали сроки отправки Украине системы ПВО Samp/T Минобороны Франции сообщило, что систему ПВО Samp/T отправят Украине весной

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Франция

Франция и Италия отправят на Украину систему ПВО совместной разработки Samp/T — Mamba этой весной, говорится в сообщении французского Министерства обороны. Поставки системы обсудили по телефону 3 февраля министры обороны Франции и Италии Себастьян Лекорню и Гуидо Крозетто.

В ходе разговора министры завершили технические обсуждения Франции и Италии по поставке на Украину системы противовоздушной обороны Samp/T — Mamba весной 2023 года. Это первая европейская противоракетная система большой дальности франко-итальянской разработки, — заявили в Минобороны Франции.

В ведомстве выразили уверенность, что новое ПВО позволит Киеву лучше защищаться от атак российских беспилотников, ракет и самолетов.

Издание Bloomberg ранее сообщало, что США планируют отправить на Украину ракеты с бомбовыми наконечниками Boeing и GPS-наведением в рамках нового пакета военной помощи.

Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе заседании правительства страны и Еврокомиссии гарантировал западным партнерам, что ВСУ не будут использовать переданные Киеву дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.

8 февраля Совбез ООН проведет заседание о поставках западного вооружение украинской армии. Об этой встрече просила российская сторона.