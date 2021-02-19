В МИД РФ исключили передачу Курильских островов Японии

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Россия не рассматривает возможность передачи островов Курильского архипелага Японии при заключении мирного договора между Москвой и Токио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что этот вопрос закрыт, и российская Конституция не позволяет возвращаться к обсуждению гипотетической передаче контроля над островами другому государству.

Уже нельзя [передать острова Японии] никаким образом согласно Конституции. Даже эту тему [нельзя] каким-либо образом обсуждать, потому что есть Конституция. Не надо нам на эту тему, в общем-то, дебатировать, — приводит слова Захаровой РИА Новости.