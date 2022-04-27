В МИД назвали несправедливыми санкции против России Замглавы МИД Панкин заявил, что РФ подверглась несправедливому санкционному давлению

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Санкции против Москвы являются несправедливыми. Такую оценку ситуации дал азместитель главы МИД России Александр Панкин. В ходе выступления на форуме Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) по финансиованию развития, он призвал страны мира объединить свои усилия для построения справедливого экономического порядка. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Сегодня Россия оказалась в ситуации беспрецедентного санкционного давления. Оно несправедливо ни по форме, ни по сути, так как основано на лжи и лицемерии. Призываем объединить усилия во имя построения более справедливого экономического миропорядка, — сказал Панкин.

Он отметил, что причиной нынешних сбоев в мировом экономическом развитии является несправедливость действующего международного экономического порядка, который поддерживается нежеланием развитых стран пересматривать финансовую архитектуру, «ущемляющую права и законные интересы развивающегося мира». Таким образом, места в глобальных производственно-сбытовых цепочках, которые отвели развивающимся государствам, не позволяют им подняться на новую ступень развития.

Существующие экспортоориентированные экономические модели ставят благополучие целых регионов в прямую зависимость от темпов роста развитых экономик. <...> При этом цены на экспортируемые сырьевые товары в долгосрочной перспективе снижаются относительно цен на промышленные товары, производимые развитыми странами, — указал замглавы МИД РФ.

Ранее сообщалось. что власти Великобритании внесли коррективы в санкционный список в отношении России. В перечень включены 195 физических лиц и компаний. Изменения касаются попавших под санкции членов российского парламента. Они носят технический характер. Кроме того, добавлены пояснения относительно причин введения рестрикций против тех или иных лиц.