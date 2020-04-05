В Марий Эл выявлены ещё девять случаев коронавируса

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Ещё девять человек заразились COVID-19, общее число заболевших достигло 13. Об этом сообщила пресс-служба главы в Марий Эл Александра Евстифеева.

Ранее в республике были подтверждены четыре случая коронавируса. При этом 3 апреля режим самоизоляции Евстифеев продлил до 30 апреля.

5 апреля стало известно о еще девяти подтвержденных диагнозах, — приводит сообщение властей РИА Новости.

По словам Евстифеева, все девять заболевших в Марий-Эл контактировали с первыми заболевшими. Анализы при этом все они сдали в начале прошлой недели.

Сегодня положительные результаты официально подтверждены в референс-центре противочумного центра Роспотребнадзора Российской Федерации. Врачи проинформировали меня, что болезнь у всех протекает в легкой форме, — сказал глава республики.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 5389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период жертвами COVID-19 стали 45 человек, выздоровели 355 пациентов.

Евстифеев также отметил, что все они находятся в стабильном состоянии. Таким образом, всего с 29 марта диагноз COVID-19 официально подтвержден у 13 жителей Марий Эл.