В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера Командир разведвзвода ВДВ сообщил о ликвидации украинской женщины-снайпера

Фото: City News Moskva/Global Look Press

В Луганской Народной Республике ликвидировали украинскую женщину-снайпера, которая принимала участие в боевых действиях, передает РИА Новости. Устранили ее во время штурма.

Непосредственно недавно был штурм позиций, в ходе штурма была обнаружена снайперская пара... Нашими снайперами она была ликвидирована, и уже непосредственно после входа на позиции ВСУ штурмовых отрядов (российских десантников) было обнаружено, что снайпером является женщина, около 35 лет, - рассказал о том, как это произошло собеседник агентства.

Ранее призвали наградить якутского снайпера, который, согласно сообщениям СМИ, ликвидировал одним выстрелом двух наемников ВСУ в ходе спецоперации, Об этом пишет депутат Госдумы от региона Федот Тумусов. Парламентарий отметил, что снайперы наделены особыми талантом, умениями и сноровкой. Собеседник подчеркнул, что готов взять под личный контроль вопрос поощрения военнослужащего.

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что на Купянском и Краснолиманском направлениях Вооруженные силы Украины потеряли за сутки более 150 военнослужащих. Кроме того, за сутки сбито 11 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS в районах населенных пунктов Волноваха в ДНР и Токмак Запорожской области.