В ЛДПР захотели выбрать новое руководство в ближайшее время

Фото ldpr.ru

В российской политической партии ЛДПР сбираются провести выборы руководства партии в ближайшее время, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в партии. Отмечается, что в центральный аппарат ЛДПР поступают предложения от региональных отделений о скорейшем выборе нового руководства. Источник агентства добавил, что в ближайшие дня будут приняты «судьбоносные для ЛДПР решения».

Активисты считают, что больше тянуть со съездом нельзя, партии нужно новое руководство, — рассказал источник.

Временным руководителем партии в настоящее время является глава международного комитета Госдумы РФ, депутат Леонид Слуцкий.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова ранее рассказала про ключевые даты индексации пенсий россиян в 2022 году. Парламентарий отметила, что следующую прибавку к пенсии с 1 августа начнут получать работающие пенсионеры при условии, что работодатель в течении года выплачивал взносы в Пенсионный фонд. Она напомнила, что правительство исполнило обязательства по индексации выплат пенсионерам в первых числах января, февраля, апреля и июня.