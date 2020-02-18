https://static.news.ru/photo/83dc410c-5273-11ea-ad47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Украина нанесла экономике Крыма ущерб в сотни миллиардов долларов. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

Отмечается, что в 2019 году спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать объём причинённого Крыму ущерба за период нахождения полуострова в составе Украины. Исполнением поручения занимается в том числе и Госсовет (парламент) Крыма.

Цена наших претензий очень велика, она исчисляется сотнями миллиардов долларов, — цитирует Константинова РИА Новости.

Константинов заявил, что подсчёт ущерба затронет период нахождения полуострова в составе Украины после распада СССР, а также период после присоединения полуострова к России в 2014 году. При этом особое внимание будет уделено ущербу от продовольственной и водной блокад, от полного обесточивания полуострова и от ухода украинских банков с территории Крыма.

В свою очередь Госдума, как писал News.ru, планирует оценить объём причинённого Крыму ущерба за период нахождения полуострова в составе Украины. Тендер на выполнение исследования оценивается примерно в 10 млн рублей.