В Крыму продлили «жёлтый» уровень опасности до 26 мая

Фото Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов продлил «жёлтый» (высокий) уровень террористической опасности в ряде районов и некоторых городах полуострова до 20:00 26 мая для обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости. Сегодня 11 мая со схожими заявлениями выступили губернатор Курской и Белгородской областей.

Согласно сообщению Аксёнова, меры будут действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов. Помимо этого, он распространяется на объекты Министерства транспорта Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства промышленной политики Республики Крым, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

Аксёнов подчеркнул, что подобные меры принимаются силовыми структурами, республиканскими и муниципальными органами власти. Ситуация находится под полным контролем, подытожил глава республики.

Всего существует три уровня террористической опасности: «синий», «жёлтый» и «красный». «Жёлтый» уровень опасности устанавливается при наличии «подтверждённой информации о реальной возможности совершения террористического акта».

Сегодня днём губернатор Курской области Роман Старовойт продлил «жёлтый» уровень террористической опасности в регионе до 25 мая. До того же числа «жёлтый» уровень опасности пролонгирован и в Белгородской области главой региона Вячеславом Гладковым.