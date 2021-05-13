Кремль не следит за историей с выдвижением Путина на Нобелевскую премию

Россиянам при планировании поездок за рубеж следует просчитывать все возможные эпидемические и логистические риски. Они сохраняются, несмотря на ослабление коронавирусных ограничений в ряде стран, предупредила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, передаёт ТАСС.

Она обратила внимание на то, что власти других государств могут так же объявить об ужесточении мер, как оповещали об упрощении въезда. Происходит это, как правило, без какого-либо предварительного оповещения. Тоже...