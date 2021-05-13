Кремль не следит за историей с выдвижением Путина на Нобелевскую премию

Кремль не следит за развитием ситуации с выдвижением российского лидера Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, о включении главы государства в список номинантов в Кремле узнали из сообщений прессы. За этим событием никто специально не следит, передаёт ТАСС.
О включении Путина в список кандидатов на премию сообщил писатель Сергей Комков, ставший в прошлом году инициатором выдвижения политика.
Заявка на выдвижение Путина на премию мира поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября.
Среди других претендентов на награду — российский оппозиционер Алексей Навальный, экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, бывший президент США Дональд Трамп и экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.
Оценивая такой список, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков высказал мнение, что от Нобелевской премии мира стоит отказаться. Он считает, что награда стала чрезмерно политизированной. Её вручают не за успехи, а за субъективное отношение к тому или иному деятелю, а подход к выявлению лауреата меняется в зависимости от международной ситуации.
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