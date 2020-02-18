https://static.news.ru/photo/2ffc5c8a-5259-11ea-bab6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае, если нижняя палата парламента не утвердит более трети кабинета министров, предлагается наделить главу страны правом её распустить. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.

По его словам, сейчас предлагается, чтобы Госдума утверждала всех членов кабмина. При этом что делать, если вдруг Дума их не утвердит, задался вопросом Крашенинников.

Есть такая же процедура трёхкратного отклонения для премьера. Появилась норма, которая говорит о том, что если не утверждено более трети кабинета министров, то президент вправе распустить Госдуму и назначить новые выборы, — цитирует сопредседателя рабочей группы «Интерфакс».

Кроме того, Крашенинников ознакомил группу с проектом поправок ко второму чтению соответствующего законопроекта. По второй и четвёртой главам Конституции, в которых идёт речь о президенте и правительстве, подгруппы тексты поправок утвердили.

Также было предложено прописать в статье 83 право президента осуществлять общее руководство правительством РФ. При этом в Основном законе предлагается отразить и то, что президент будет обладать неприкосновенностью даже после прекращения полномочий. Что касается персональной ответственности главы страны, то она будет прописана в шестой главе.

Как писал NEWS.ru, ранее Крашенинников рассказал, что в Основной закон России предложили внести положение о том, что глава государства занимается обеспечением гражданского мира и порядка в стране.