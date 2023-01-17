В компании «1С» сообщили об утечке данных портала с учебными материалами

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Стенд российской компании «Фирма 1С»

Компания «1С» обнаружила утечку данных пользователей портала с электронными учебными материалами для учителей и школьников «1С:Урок», рассказал в беседе с ТАСС представитель компании Алексей Харитонов. На текущий момент причины утечки были устранены. По его словам, пароли и проие критически важные данные в сеть не утекли.

Мы изучаем ситуацию. По результатам предварительного анализа утечка данных с сайта urok.1c.ru имела место. <...> Причины утечки на данный момент устранены, — сказал Харитонов.

Он пояснил, что в открытый доступ попали ФИО пользователей, их неверифицированные адреса электронной почты и небольшое количество неверифицированных телефонов, пароли в открытый доступ не попали.

Ранее персональные данные клиентов сети «ВкусВилл» оказались в открытом доступе, включая телефоны, адреса электронной почты и четыре цифры номера банковской карты. Уязвимости удалось устранить в первые часы после обнаружения утечки. Кроме того, были приняты все возможные меры, чтобы обезопасить ресурсы.

Также стало известно, что агрегатор такси «Ситимобил» проводит внутреннее расследование по утечке четырех тысяч фотографий паспортов водителей. Сообщалось, что по результатам расследования будет применено дисциплинарное взыскание к ответственным.