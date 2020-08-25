В Госсовет могут войти генпрокурор и председатель Счётной палаты

https://static.news.ru/photo/a049c928-e782-11ea-8397-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Включение в состав Государственного совета государственного прокурора и главы Счётной палаты в новый закон сейчас находится на стадии обсуждения. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Я думаю, Госсовет, наверное, будет немножко пошире. Как будет, это пока все в проектной стадии. Губернаторы — да, наверное, председатель правительства, наверное, представители федерального собрания обеих палат. Обсуждается генеральный прокурор, председатель Счётной палаты, — приводит слова Крашенинникова РИА Новости.

Как пояснил депутат, готовятся разные варианты текста законопроекта, и он проходит стадии обсуждения. Это необходимо, продолжил глава думского комитета, для того, чтобы он находился в одной системе с другими актами.

Готовится закон о правительстве, понятно, что нужно будет готовить закон, связанный с организацией местного самоуправления, региональной власти. Поэтому его нужно будет делать в системе, и только тогда он будет эффективен. А сам по себе, наверное, он может быть, но лучше, чтобы он работал в системе. Такая работа ведется, мы надеемся, что в осеннюю сессию это будет, — пояснил Крашенинников.

После того, как состоялось голосование по поправкам в Конституцию, Госсовет вошёл в официальную систему государственного управления. В осеннюю сессию парламентариям придётся принять множество законов, чтобы оформить его функционал. Одной из обсуждаемых возможностей этого органа власти может стать и сокращение компетенции президента. Это означает, что при так называемом трансфере власти Госсовет может получить часть нынешних функций главы государства. Об этом говорили до плебисцита, но сейчас такой вопрос открыто уже не стоит. При этом многие нюансы требуют скорейшего уточнения.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, изначально назначенное на 22 апреля, из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было с 25 июня. Одновременно с этим в Москве и Нижегородской области проходило онлайн-голосование, которое завершилось 30 июня. Россиянам предложили два варианта ответа: «Да» и «Нет».

2 июля Центризбирком обнародовал предварительные итоги плебисцита. По результатам обработки 100% бюллетеней, за поправки высказались 77,92%, против изменений — 21,27%, следует из данных ЦИК. Свой выбор сделали 67,97% избирателей. Председатель комиссии Элла Памфилова заявила, что голосование продемонстрировало очень достойную явку.

Как писал NEWS.ru, ранее депутат Госдумы Алексей Журавлёв заподозрил Пенсионный фонд России (ПФР) в намеренном обсчитывании россиян. По его словам, весьма странно, что ПФР «ошибается» только в свою пользу, недоплачивая значительные суммы пенсионерам.