В Госдуму внесли проект о постановке на налоговый учёт через «Госуслуги»

Законопроект о подаче гражданами заявления о постановке на налоговый учёт и получении уведомления о присвоении ИНН через единый портал госуслуг внесло в Госдуму Правительство РФ. Об этом свидетельствует информация базы данных нижней палаты парламента.

В документе предусматривается возможность для физического лица направления заявления о постановке на учёт в налоговом органе, а также направления налоговым органом свидетельства о постановке на налоговый учёт физлица в формате электронного документа с помощью единого портала государственных и муниципальных услуг.

При этом необходимые изменения будут внесены в статью 84 Налогового кодекса РФ.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, данное решение окажется удобным как для россиян, так и для иностранцев, которые хотят приехать в Россию на работу. Они смогут до приезда в страну договориться с работодателями и заранее оформить необходимые документы, включая бумаги о постановке на учёт в налоговых органах.

Премьер-министр также отметил, что расширение списка услуг, получаемых в электронной форме, значительно облегчает и ускоряет обретение необходимых документов и справок, избавляет граждан от посещения учреждений и ведомств, что является особенно положительным аспектом в условиях сложной эпидемиологической обстановки в связи пандемией коронавируса.

Ранее Генеральная прокуратура России поддержала внедрение электронной записи через «Госуслуги» на свидания в СИЗО и колониях, чтобы люди не стояли в очередях по несколько часов.