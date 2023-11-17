В Госдуме высказались о создании российского аналога Евровидения Депутат Шолохов поддержал создание конкурса «ИнтерВидение» вместо Евровидения

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России не нужно создавать аналог Евровидения, а следует сделать собственный музыкальный конкурс, который будет объединять молодых талантливых людей по всему миру, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Он поддержал приглашение на мероприятие музыкантов из стран БРИКС и азиатских государств.

Я, безусловно, поддерживаю любое решение, направленное на создание подобных событий. Причем я бы не стал создавать альтернативу. Нужно сделать действительно свое и то, что будет объединять талантливых людей, это просто здорово. Любой подобный конкурс с участием стран БРИКС может быть шире Евровидения и подобных историй. И это касается не только музыкального конкурса, но и спортивных соревнований, а также кинофорумов, — сказал Шолохов.

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст предложил провести музыкальный конкурс «ИнтерВидение» в следующем году и сделать его ежегодным. Он пригласил к участию все страны мира.

По словам Эрнста, в конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний. Это свободная трибуна, на которой все страны могут представить образцы своей популярной музыки. Эрнст подчеркнул, что Первый канал имеет большую практику участия в Евровидении, который в последние годы оказался «под большим политическим воздействием».