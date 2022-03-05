В Госдуме расширят закон об ответственности за фейки о действиях ВС РФ

Комитет Госдумы по информационной политике собирается доработать закон об ответственности за распространение фейков о Вооружённых силах РФ, сообщил председатель комитета Александр Хинштейн. Новая редакция документа будет касаться деятельности Росгвардии и других государственных военных организаций.

В ближайшее время постараемся доработать новую редакцию, которая коснётся не одной Росгвардии, но и других государственных военных, и не только, организаций, задействованных в операции, — заявил парламентарий.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с призывом ужесточить закон о фейках в отношении ВС РФ. В своём Telegram-канале он написал, что в документ необходимо включить статьи о действиях Национальной гвардии и других специальных подразделений.

Закон об уголовном наказании за фейки о действиях Вооружённых сил РФ был подписан 4 марта президентом России Владимиром Путиным. Речь идёт о фактах, которые дискредитируют российских военных. В тексте документа указано, что призывы к антироссийским санкциям также наказуемы. Нарушителям грозит штраф в размере от 700 тысяч рублей либо заключение под стражу на срок до трёх лет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что необходимость закона продиктована «абсолютно беспрецедентной информационной войной» против России в связи со спецоперацией на Украине.