В Госдуме предупредили, что Исинбаеву могут лишить госнаград Депутат Хамзаев: Исинбаеву могут лишить государственных наград по решению суда

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Елена Исинбаева

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева может быть лишена государственных наград и званий, рассказал депутат Государственной думы Султан Хамзаев. Это возможно после соответствующего решения суда, цитирует парламентария Sport24.

Теперь по закону будут лишать госнаград всех, кто совершил преступление против России. Званий будет лишать суд. И не только у артистов. Но и у спортсменов. Может ли Исинбаева лишиться всех госнаград? Да, если на то будет решение суда. Мы даем такую законодательную возможность, — сказал он.

24 января Госдума приняла в первом чтении поправки в уголовный кодекс, предусматривающие конфискацию имущества, также лишение званий и госнаград за корыстное публичное распространение заведомо ложной информации о действиях российских военных. Во втором чтении документ может быть рассмотрен на рабочей неделе с 29 января.

Летом 2023 года Исинбаева отреклась от всех своих воинских званий в России, назвав их номинальными. Спортсменка назвала себя человеком мира, а позднее удалила из соцсетей фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным. Также она приостановила работу своего благотворительного фонда в России. Сейчас олимпийская чемпионка проживает за границей.