В Госдуме предложили ввести дополнительные штрафы для мотоциклистов

https://static.news.ru/photo/b3bd8f26-cc70-11ea-bd2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изменения, которые могут быть внесены в новый КоАП, подразумевают введение для байкеров новых штрафов в сумме до 15 тысяч рублей за создание аварийных ситуаций на дороге.

Так, в ГД предложили штрафовать водителей мотоциклов за опасное лавирование между рядами и параллельное движение в одной полосе с другим транспортом. Параллельное движение может обойтись мотоциклистам в три тысячи рублей штрафа, а при признаках опасного вождения и лавирования между рядами — до 15 тысяч рублей или до полугода лишения водительских прав, пишут «Известия».

Проект поправок направлен на обсуждение в правительство, сообщила его автор депутат ГД Светлана Бессараб. Необходимость введения такого рода наказаний за опасное вождение она аргументирует необходимостью снизить риски травматизма и смерти на дорогах для самих мотоциклистов, которых на российских трассах погибает в 30 раз больше, чем автолюбителей.

Объективно мотоциклисты не защищены от травм в силу особенностей их транспорта. Обычная ширина полос в наших городах может составлять 2,75 метра или даже меньше. Если поставить на такую полосу внедорожник, он займет 2 метра. Сколько остаётся на мотоциклистов, которые и в таких условиях идут на обгон, подвергая себя опасности? Исправить это можно только большими штрафами, — пояснила Бессараб.

По данным ГИБДД, за последние пять лет зафиксировано 35,5 тысячи ДТП с участием мотоциклов, мопедов и приравненных к ним транспортных средств. В результате погибли 3958 человек, ещё более 38 тысяч получили травмы.

Как писал NEWS.ru ранее, стали известны регионы, где водители чаще всего нарушают ПДД. Рейтинг составлен по данным сервиса «Штрафы ГИБДД» за период с июня 2019 года по июнь 2020-го.