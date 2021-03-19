В Гидрометцентре рассказали, когда можно менять резину на автомобиле

https://static.news.ru/photo/e56af3e2-893a-11eb-9673-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резину на автомобиле следует менять не раньше второй декады апреля. Именно до этого времени в Центральной России могут сохраняться ночные температуры ниже нуля. Такой совет дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Это не прогноз, это климатически так. Поэтому, какой смысл менять резину, если ночью отрицательные температуры? — заявил он в интервью РИА Новости.

Метеоролог уточнил, что среднесуточная температура воздуха в центре Европейской России традиционно переходит через ноль 27–28 марта. При этом ночные заморозки могут сохраняться ещё на продолжительное время.

Также Вильфанд предостерёг граждан от повышенного ожидания настоящей весны и не исключил, что в первой декаде апреля на Москву вновь могут обрушиться снегопады.

Не бывает того, что с какого-то момента пошло лето или зима. Конечно же, и снежок будет... И в апреле ещё снежок будет, в первой декаде. Климат наш это предполагает, — заявил метеоролог.

Ранее Роман Вильфанд назвал дату, к которой, предположительно, в Москве растает снег. Об этом писал NEWS.ru.