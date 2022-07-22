В Гидрометцентре пообещали, что жара из Европы не дойдёт до России Вильфанд пообещал, что жара из Западной Европы не доберется до центра России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России, начиная с пятницы, 22 июля, сменится режим погоды. Это произойдёт в связи с приближением отрога высокого давления с запада. Температура повысится, станет малооблачно и солнечно, осадки прекратятся. Но сорокоградусной жары, как в Западной Европе, здесь не ожидается. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Росгидромет четко определяет, что после передышки от жаркой погоды уже в пятницу начнется антициклональный режим погоды. Отрог высокого давления будет распространяться с запада, но Москва будет на самом его конце, поэтому погода не будет слишком жаркой, — отметил метеоролог.

По словма Вильфанда, 22 июля воздух прогреется до 25-27 градусов, 23 июля температура составит 27-29 градусов со знаком плюс, 24 июлдя она поднимется до 28-30 градусов.

Несусветной жары, как в Великобритании или Испании, не будет. Будет хорошая летняя погода, — резюмировал специалист.

Вильфанд также добавил, что июль в Москве и Подмосковье мог показаться слишком дождливым, однако к настоящему времени выпало только 40% от месячной нормы.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что август в Москве и Московской области будет более теплым, чем июль. Она уточнила: по предварительным прогнозам, в последнем месяце лета выпадет минимальное количество осадков. По ее словам, в августе ожидаются в основном положительные аномалии температуры.