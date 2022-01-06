В ЕР назвали события в Казахстане вооружённым мятежом

Протесты в Казахстане не только не утихают, но приобретают форму вооружённого мятежа, заявил глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. По его мнению, в республику пришли хорошо подготовленные и готовые на всё исламские боевики, передаёт РИА Новости.

Протесты не только не утихают, они приобретают форму вооружённого мятежа. Мы видим, что льётся кровь, совершаются погромы, поджоги, парализуется жизнь в целом служб обеспечения, включая кареты скорой помощи, которым не позволяется выполнять свои задачи, — сказал Васильев.

Он добавил, что за этими событиями стоят группы хорошо подготовленных, готовых на всё боевиков. Они знают, для чего пришли в Алма-Ату и другие города. Очевидно, что это исламские боевики, подчеркнул глава фракции.

Ранее экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек высказал мнение, что за беспорядками в Казахстане видна рука террористов «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он полагает, что жестокие убийства и абсурдные требования во время протестов — это действия, свойственные террористам ИГ.

Как заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, причины происходящих событий в Казахстане кроются в слишком большом неравенстве между бедными и богатыми, а также в отсутствии подлинной демократии. По словам политика, у власти в республике уже более 30 лет находится одна команда, ничего нельзя критиковать, в итоге люди не выдерживают.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры, захватили аэропорт Алма-Аты. В ночь на 6 января силовики освободили аэропорт. В течение всего 6 января прошли антитеррористические операции в Алма-Ате. Сообщалось о задержании более 2000 человек.