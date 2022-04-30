В Белгороде слышны звуки взрывов со стороны границы с Украиной РИА Новости: в Белгороде слышны звуки взрывов со стороны границы с Украиной

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В центре Белгорода слышны звуки взрывов. Они раздаются со стороны украинской границы. Предположительно, работают российские средства ПВО. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации корреспондента агентства, взрывы со стороны украинской границы слышны последние несколько часов. Предположительно, это могут работать российские средства ПВО.

Над самим Белгородом небо чистое. Следов работы систем ПВО нет.

28 апреля жители Белгородской области в социальных сетях сообщили об очередных взрывах в небе. По предварительным данным, сработала система ПВО. Информации о сбитых объектах не поступало.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничного села Головчино. По его словам, были повреждены четыре дома, обошлось без пострадавших.