В Белгороде прозвучали мощные взрывы

Очевидцы из Белгорода засняли на видео мощный взрыв, сообщили РИА Новости. Губернатор области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил, что жертв и пострадавших из-за инцидента нет. Что стало причиной взрыва пока не известно.

Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошёл в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории посёлка нет. На месте работают все экстренные службы. О причине произошедшего сообщу позже, — сообщил губернатор.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале, что в приграничном селе Журавлёвка Белгородской области в ночь на 24 марта произошло несколько взрывов. По его словам, никто не пострадал. Накануне в этом же селе разорвался снаряд, запущенный со стороны Украины.