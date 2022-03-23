Власти сообщили о нескольких взрывах в селе в Белгородской области

В приграничном селе Журавлёвка Белгородской области в ночь на 24 марта произошло несколько взрывов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал. Накануне в этом же селе разорвался снаряд, запущенный со стороны Украины.

Ночью в Журавлёвке было неспокойно. По докладу оперативного штаба, произошло несколько взрывов. Надеюсь, что следственные органы быстро установят причину. Раненых и пострадавших среди мирного населения нет, — написал Гладков.

Губернатор отметил, что информации о разрушениях в результате взрывов у него пока нет.

Ранее сообщалось, что в среду, 23 марта на территории региона разорвался снаряд. В связи с этим в сёлах Журавлёвка и Нехотеевка, которые находятся на границе с Украиной, была объявлена эвакуация. В результате взрыва снаряда был уничтожен жилой дом и пострадали ещё восемь. Ранения получили три человека, в том числе ребёнок. По факту происшествия СК возбудил уголовное дело.

Власти эвакуировали 178 жителей. Глава администрации Белгородского района Владимир Перцев заявил, что силами местного отдела полиции и казаков будет обеспечена общественная безопасность территории и сохранность жилых помещений. Разрушенный дом восстановят.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин.