Премьер Узбекистана призвал развивать новые проекты с Россией

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во время встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Самарканде пообещал наращивать сотрудничество с Россией, сообщили в пресс-службе правительства России. Он призвал деловые круги двух стран заниматься развитием новых совместных проектов.

Как отметил премьер Узбекистана, большой потенциал имеет промышленная кооперация, а также сотрудничество по созданию совместных высокотехнологичных производств.

Между нашими странами создана уникальная система взаимодействия на всех уровнях. <...> Нам надо активнее использовать возможности данных институтов, — сказал Арипов.

Россия — один из крупнейших торгово-инвестиционных партнеров Узбекистана, за последние четыре года товарооборот вырос более чем в три раза, отметил премьер. За 10 месяцев текущего года его рост составил 30%.

Общий объем российских инвестиций в экономику Узбекистана составляет более $13 млрд.

28 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин обсуждали создание тройственного газового союза с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа. Главы Казахстана и России намерены провести детальные переговоры с участием экспертов трех стран.