Новые сроки проведения саммита Россия-Азербайджан-Иран пока не определены. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он пояснил, что встреча глав трёх государств в Сочи, ранее намеченная на 14 августа в Сочи, была перенесена «по соображениям практического порядка». Как и планировалось, состоится она на территории России, сообщает
Ранее News.ru писал, что темой саммита должны были стать ключевые вопросы сотрудничества трёх стран. В Кремле заявили, что встреча отложена по техническим причинам.