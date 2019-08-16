https://static.news.ru/photo/be03d220-c036-11e9-93c5-fa163e074e61_660.jpg Юрий Ушаков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Новые сроки проведения саммита Россия-Азербайджан-Иран пока не определены. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он пояснил, что встреча глав трёх государств в Сочи, ранее намеченная на 14 августа в Сочи, была перенесена «по соображениям практического порядка». Как и планировалось, состоится она на территории России, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что темой саммита должны были стать ключевые вопросы сотрудничества трёх стран. В Кремле заявили, что встреча отложена по техническим причинам.