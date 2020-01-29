https://static.news.ru/photo/384e613a-4278-11ea-903d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Уральские авиалинии» проводят служебное расследование в отношении стюардессы Алёны Красиковой, которая оказалась замешана в скандал с пересевшим ребёнком. Она препятствовала матери, пересевшей в бизнес-класс, взять с собой 10-летнюю дочь.

Пассажирка в авиакомпанию с жалобами не обращалась. Вчера, после публикации её сообщения в Facebook, с ней связался сотрудник клиентской службы с целью уточнения деталей. На данный момент проводится служебное расследование, — сообщили «Ридусу» в пресс-службе авиакомпании.

Инцидент произошёл 26 января. Самолёт следовал из Сочи в Москву. Из-за сбоя при регистрации семья оказалась разделена. Муж пассажирки с 10-месячным ребёнком оказались в бизнес-классе, а сама потерпевшая и её дочь в хвосте лайнера. В какой-то момент малыш в передней части самолёта заплакал, и женщина пересела туда. Позже к ней захотела присоединиться и дочь, которая боялась лететь без родителей. Однако стюардесса сделала им замечание и приказала вернуться на свои места. Услышав отказ, бортпроводник составила акт о нарушении правил авиакомпании и сообщила о нём полиции.